雪管處雪見工作站人員與雪警隊雪見小隊員警安全救出2隻受困的深山竹雞雛鳥。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處雪見工作站人員與雪警隊雪見小隊員警以機具打開水溝蓋救援深山竹雞雛鳥。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

1對深山竹雞（台灣山鷓鴣）夫妻端午節一早帶著2隻幼雛，出現在雪霸國家公園雪見遊憩中心附近林道，幼雛不慎走錯路受困路旁水溝蓋下方，竹雞父母在附近焦急尋找孩子未獲徘徊不去，雪管處雪見遊憩中心工作人員發現竹雞父母行為反常，經仔細搜尋在排水溝發現幼雛，立即會同雪警隊雪見小隊員警一起打開水溝蓋，救出雛鳥送回父母身邊，竹雞一家4口歡心重聚，重回雪見密林家園。

深山竹雞幼雛受困水溝蓋下方，父母焦急徘徊 雪管處出手助4口重聚。

深山竹雞幼雛受困水溝蓋下方，父母焦急徘徊 雪管處出手助4口重聚。

雪管處雪見工作站人員經過仔細搜尋在路旁排水溝蓋下發現2隻深山竹雞雛鳥。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

22日端午節一早，雪霸國家公園雪見管理站技正傅國銘在雪見遊憩中心附近林道見遇到2隻深山竹雞成鳥，竟然就在林道旁徘徊不去，傅國銘了解深山竹雞是一種非常害羞的雉科鳥類，常常只聽到聲音而不見影，這對深山竹雞行為反常，幾乎不是很怕人，而且就一直重覆回到現場似乎在找尋什麼，引起傅國銘特別注意。

雪管處雪見工作站人員與雪警隊雪見小隊員警以機具打開水溝蓋救援深山竹雞雛鳥。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處雪見工作站人員與雪警隊雪見小隊員警安全救出2隻受困的深山竹雞雛鳥。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

隨後，1名雪見巡守隊陳姓隊員前來指出，好像看見有深山竹雞幼鳥掉進路旁水溝下，傅國銘與雪見站工作人員會同保七第五大隊雪見小隊蔡姓員警等，開始在周邊展開地毯式搜尋，終於在一處排水溝下方發現保護色良好的2隻幼鳥。

由於水溝蓋是用螺絲鎖住的，雪見站所有假日值勤人員一起出動，用機具將水溝蓋打開後救出2隻可愛的幼鳥，並安全放回林地裡，稍晚，雪見巡守隊員在附近發現到2隻幼雛已安全與父母會合，重回森林深處的安樂家園。

雪管處雪見工作站人員22日端午節一早在雪見憩區林道發現竹雞父母徘徊不去。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處副處長陳俊山指出，台灣山鷓鴣又名深山竹雞，是台灣特有種，全世界只有台灣有，是列為保育等級為第三級保育行動物。每年的4至8月是很多雛鳥幼獸離巢時期，常可在野外發現，國人如有發現落單的雛鳥幼獸，請停、看、聽，即「停」下活動或車輛，遠「看」雛鳥幼獸有無受傷週遭環境安危，「聽」是否有親鳥在附近鳴叫呼喚，別急著把牠撿起後送。如無受傷也精神尚可且有親代在，無需後送，只要協助排除人為障礙後即安置於鄰近森林，並離開現場，其親代即會將其安全帶離。