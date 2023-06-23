52歲藝人NONO（陳宣裕）近日被直播主小紅老師、網友Amber爆料過去性騷擾醜聞，更抖出至少有20名受害者，最嚴重的疑似在無障礙廁所內性侵得逞，而NONO發布退出演藝圈聲明後，未對受害者表示隻字片語，有網友好奇小紅老師等人為何至今不提告？是否在等封口費？對此，小紅老師回應：「我不需要錢」。

對於性騷擾傳聞，NONO日前發文宣布停止所有演藝圈工作專心反省後就全面神隱，未對性騷擾證詞做出回應，而先前出面開記者會的小紅老師，近日繼續加碼爆料仍有不少受害者上門分享證據，且指NONO當年求婚成功後，仍在勾搭女生，有網友見此回應：「新聞說：如果你們提告，檢調會協助調查的，而如何提出證據，我想他們會協助你們找出往年證據的」，小紅老師回應：「收到，準備中」。

小紅老師回應網友。（圖／翻攝自小紅老師 Anissa臉書）

另有網友不解，反問：「對啊，被中出不報警？？報警直接抓去關，還附帶民事賠償不是嗎？到底是不是另有隱情？」，小紅老師表示：「這不是很好笑！請你別再傷害受害者，如果不是metoo活動的關係，如果不是有第一個出來。很多人會把這種事帶進棺材裡的。以前風氣和現在不一樣」，還有人說：「妳該不會是要看對方出多少錢堵妳嘴吧，對方皮成這樣，妳應該一毛錢都拿不到，直接提告不就完事，除非妳沒任何證據」，小紅老師則駁斥：「我們還在討論中哦，因為是大家的事。而且我不需要錢」。

小紅老師強調，受害者們不是開完記者會說說就算了，「我們想先看他怎麼表態」，她也表示，：「但頭已經洗一半，我不能退縮。妳們都願意跟我訴說，我想，我能做的事，就是要當事人出來負責、面對，喚醒他大腦裡的記憶！老天在看，做過什麼你自己最清楚！」，而NONO昨被發現低調關閉IG帳號，僅剩臉書仍在使用，目前暫未有進一步回應。

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