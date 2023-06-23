觀光潛艇「泰坦號」（Titan）18日出發探索知名沉船鐵達尼號（Titanic），但在下潛不到2小時便失聯，美國海岸防衛隊官員最新宣布已發現「泰坦號」殘骸，艇內5人不幸全數遇難。

泰坦號搭載的5人分別是58歲英國億萬富豪暨探險家哈定（Hamish Harding）、48歲英籍巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）與他19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood）、曾造訪鐵達尼號沉船數十次的77歲法國海洋學家納若萊（Paul-Henri Nargeolet），和泰坦號所屬「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）美籍創辦人暨執行長，也是這艘潛水器的駕駛拉許（Stockton Rush）。

泰坦號上5名乘客，左起為巴基斯坦富商達伍德（Shahzada Dawood）及19歲兒子蘇爾曼（Suleman Dawood）、法籍駕駛納爾吉奧萊（Paul-Henry Nargeolet）、探險公司CEO羅許（Stockton Rush）、英國富豪哈定（Hamish Harding）。（圖／美聯社）

英國航空大亨哈定

綜合外媒報導，罹難者之一的哈定是著名商人、探險家及機師，他1964年在倫敦出生，約6歲時跟父母到香港，至他11歲時搬回英國。哈定長大後在劍橋大學取得學位，也在印度、阿聯酋等地工作過，至2003年創立總部位於杜拜的飛機公司Action Aviation。

哈定也是一名知名冒險家，2022年6月亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司藍源（Blue Origin）發射火箭，把6名乘客送上太空，哈丁便是其中一名乘客。

巴基斯坦富商父子

達武德是總部設於喀拉蚩（Karachi）的Engro集團副董事長。他19歲的兒子蘇里曼．達武德（Suleman Dawood）則是大學生，兩人均有英國公民身分。

Engro集團投資領域橫跨能源、農業、石化與電信，去年底公布營收為3500億盧比（折合約新台幣1400億元）。達武德的父親胡笙‧達武德（Hussain Dawood）更經常登上巴基斯坦媒體的巴國富豪榜。

法國駕駛員納若萊

法國探險家兼潛水家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）綽號為「鐵達尼先生」，他1987年領導第一次的鐵達尼號打撈探險。

納若萊在法國海軍服役25年，曾在世界各地潛水。他潛水探勘鐵達尼號殘骸超過30次，並監督約5500件物品的打撈任務，其中包括在洛杉磯展出的一塊重達20公噸的碎片。

海洋之門探險執行長拉許

拉許是海洋之門探險的執行長，該公司成立於2009年，總部位於美國華盛頓州，經營旅遊潛水。根據公司網站介紹，拉許僅19歲時已成為當時全球最年輕的噴射運輸機機師，1984年，他成為麥道公司（McDonnell Douglas）F-15戰鬥機計畫的飛行測試工程師。

拉許並在過去20年，投身於幾家與海洋相關的科技企業，包括生產小型高頻聲納系統的西雅圖BlueView Technologies。