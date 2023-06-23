一名網友20日在臉書社團《路上觀察學院》PO一張中古華廈的頂樓加蓋透天厝的奇景，引發各界熱議。不過，這棟建築物是合法的，且前後屋主都是名人，分別為「一代妖姬」崔苔菁、王大陸。

從照片中可見，這棟中古華廈的頂樓，加蓋一棟黑色的3層透天厝，旁邊也有一棟白色的透天厝，一樣長在華廈的頂樓，成為城市的奇景。據悉，該棟中古華廈是位於台北市大安區巷弄內的「芙蓉大廈」，前屋主崔苔菁30幾年前以當時195萬買下8、9樓的樓中樓。

不過，大廈管理委員會曾抗議崔苔菁占用7樓平台興建的空中花園是違建，提告請求拆除返還，崔一審勝訴免還，管委會不服上訴二審，台灣高等法院審理後，認定崔苔菁所購買的8、9樓中樓建物，屬建商大地建設公司在1977年間即已合法興建完成的建物，不是芙蓉大廈領用使用執照後才違法增（改）建的建物，且7樓有門禁管制，確實有分管的事實，因此住戶應該受「分管協議」約束，判決崔苔菁勝訴免還。

根據《東森財經新聞》報導，芙蓉大廈屋齡46年，總坪數64.61坪，總價1.7億台幣，現任屋主為王大陸。房市專家陳炳辰指出，該棟的地段是鍍金區，即便是老宅，行情單坪仍至少8、90萬。