蔡燦得5歲就開始拍電視劇，經歷無數次轉型挑戰，現在48歲仍活躍演藝圈，並維持著凍齡外型，而蔡燦得長年耕耘舞台劇演出，日前被記者問起性騷擾經驗，拍影片提及自己的經歷：「大家圍著妳講很噁心的黃腔的時候，你能怎麼辦？」

蔡燦得先前在記者會上被問起有沒有被性騷擾經驗，令她有感而發透過影片補充說明。她表示很早就入行演藝圈，多少會遇到噁心惡劣黃腔，或是不輕意被手來腳來一下的狀況，當下之所以沒有生氣，是因為事情來的太快無法反應，而且「大家圍著妳講很噁心的黃腔的時候，你能怎麼辦？身為一個小女生只能裝傻，這是唯一能保護自己的狀況」。

若當下遇見性騷擾，蔡燦得會想：「他是故意的嗎？」，並透露自身經驗，她曾被男演員要求共看劇本或主持腳本，結果對方用手肘撞自己胸部，「當下會覺得可能他不是故意的，直到過幾天遇見同一個人又被弄一次，或者這個人這個事情這個工作已經結束了，過了一陣子又遇到別的人一樣的手法對你，才會知道天啊，他們那是故意的，但是一切都來不及了」，而就算反應，對方也一定會否認，但是重複用同一手法的人一定是故意的，所以她呼籲大家一定要小心。

蔡燦德也表示，當時不像現在可以用手機蒐證，錄音錄影，透過社群平台傾訴，更直言當時被教育，「如果我的東西被偷了，我去跟人家講，我是會被罵的，被罵誰叫你東西要亂擺，所以怎麼敢講？你被欺負了，好像是我很丟臉的感覺，是我們那個年代啦」。

而這段影片超過28萬觀看次數，網友們紛紛回應：「沒錯，那個年代就是對的人永遠都是錯的」、「年代不同對應的方式也不同，您辛苦了！！有時候不是老人變壞了，而是壞人變老了，常看現在的年輕人玩的手法還是30～40年前的當時的年輕的我們玩過的，就知道現在人欠缺創意性了！！」

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