台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「One Park Taipei元利信義聯勤」享有大安森林公園第一排景觀，為黃金地段的頂級豪宅，該社區的最高成交單價，是2021年由建商相關法人買下的32樓299萬元，直逼前央行總裁彭淮南的「300萬元防線」，也成為該年度的豪宅王；而2022年最高單價是19樓的260.2萬元，符合中高樓層行情，再次登上台北豪宅王；這次今年一口氣交易兩戶25樓，單價277萬元，暫居今年冠軍，可望持續蟬聯最高單價豪宅。

據台灣房屋彙整，今年截至目前為止，包括「松濤苑」和「潤泰敦峰」等豪宅在內，台北市上半年共有9筆單價站上200萬元的豪宅交易，且其中有8筆是法人買進、7筆都採取無貸款方式購入。

第一建經研究中心副理張菱育表示，自從央行在2021年推出第三、四波打炒房管制後，自然人購置豪宅及公司法人購置住宅，貸款成數都壓低到4成，且無寬限期，由於融資成數低，申貸又花時間，對資金充裕的頂端豪客來說，乾脆選擇不貸款購屋，既能加速交易時程，又能降低政策衝擊，讓豪宅屢傳無貸款交易。

張旭嵐指出，對房市影響最大的政策，仍是預計7月上路的《平均地權條例》修正案，因私法人購屋採取許可制，且購入後5年內不得移轉、讓與，所以近期有購屋規劃的法人莫不加快腳步，趕在法案上路前及早布局規劃。