中華電信持續支持本土原創影視，助攻台劇觸角延伸至國際舞台，近日宣布投資台劇《化外之醫》，攜手公共電視、瀚草文創聯合打造2024年旗艦影集，製作團隊並遠赴越南拍攝同時結合菲、馬、泰、印籍演員，挑戰跨國拍攝製作。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示，除了與公視合作外，這次更首度與瀚草文創合作，融合移工、醫療、犯罪等元素，打造具普世情感的社會寫實劇《化外之醫》。期盼這部跨國拍攝的高質感大戲，能夠為國內影視產業再創跨國合作的成功典範，為MOD、Hami Video客戶帶來更多元豐富的優質內容。

中華電信MOD、Hami Video長期積極投入多部原創電影及戲劇製作，繼投資刷新收視紀錄的公視時代生活劇《牛車來去》後，再次與公視合作結盟曾推出《模仿犯》、《茶金》等膾炙人口好戲的瀚草文創，3強攜手推出2024年旗艦影集《化外之醫》，結合金鐘、金馬製作團隊及國際卡司，以頂級規格打造質感大戲。

《化外之醫》全劇共10集，由王牌製作人湯昇榮率領北影影后張鈞甯、越南影帝連炳發與知名演員楊一展、許安植、夏騰宏組織演員陣容。故事揭露隱身在台打黑工的外籍醫師因醫療爭議被迫逃亡，於法律與人性間掙扎的困境，挑戰華語劇集全新題材，製作團隊並遠赴越南拍攝同時結合菲、馬、泰、印籍演員，值得劇迷期待。