大陸國務院總理李強在當地時間22日晚間，在巴黎會見歐洲理事會主席米歇爾。李強表示，今年是中國和歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年。中方願與歐方一道，辦好新一次中歐領導人會晤，加強綠色、經貿、數位等領域合作，為中歐關係發展打開新空間。

他更強調，中國發展給世界帶來的是機遇而不是風險，給全球產業鏈供應鏈帶來的是穩定而不是衝擊。希望歐方客觀理性看待對華合作，與中方共同維護中歐務實合作的良好局面，增強中歐經貿關係的可靠性、穩定性，更好實現互利共贏。

米歇爾表示，歐盟堅持一個中國政策，願與中方加強溝通交流，發展多層面合作關係，推動歐中關係鞏固和加強，共同解決氣候、衛生健康等領域的全球性問題，構建開放、多極化的世界。中國的發展有利於歐盟和世界，歐盟無意阻遏中國發展，反對「新冷戰」和選邊站隊，希望新一次歐中領導人會晤取得積極成果。

李強也指出，中歐沒有根本利益衝突，雙方都從彼此發展中受益，都堅持戰略自主和多邊主義，在應對氣候變化等全球性議題上有廣泛共識。中歐應增強互信，通過成功合作化解疑慮。這有利於中歐共同發展，有利於攜手應對全球性挑戰，有利於構建多極化世界，符合雙方根本利益，也將為世界注入穩定性和正能量。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見。