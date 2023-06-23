「春源畫室：畫師—詩人—劇作家—承繼者」特展，展現潘氏家族3代橫跨115年的創作風華。（曹婷婷攝）

「藝術品．診療事－翁崑德的藝術與作品修護展」，呈現翁崑德作品修復前後風貌。（曹婷婷攝）

南美館也在共學體驗區設有touch-on專區，透過民眾親自動手操作，加深保存維護的觀念。（曹婷婷攝）

台南市美術館1館重磅推出2檔展覽，分別為「春源畫室：畫師-詩人-劇作家-承繼者」呈現潘家3代橫跨115年的宮廟彩繪發展與工藝；另一檔展覽「藝術品．診療事－翁崑德的藝術與作品修護展」，透過呈現翁崑德作品修復前後風貌，一窺美術館保存維護祕辛。南美館也預告，11月將推出旅日女星翁倩玉版畫展。南美館也預告，11月將推出旅日女星翁倩玉版畫展。

繼「蔡草如：神話、戲臺與逆光赤城」展後，南美館今年持續關注府城畫師家族的藝術風采，推出「春源畫室：畫師-詩人-劇作家-承繼者」，以「春源畫室」這個品牌經營的角度出發，展現潘春源（1891-1972）、潘麗水（1914-1995）、潘瀛洲（1916- 2004）及潘岳雄（1943-）3代4人橫跨115年創作風華。

「春源畫室」潘氏家族3代皆是身兼民俗畫師與多重身分跨界藝者，他們一生豐富多元創作足跡遍布全台，展覽以廟宇藝術為主，膠彩、水墨繪畫為輔，更延伸至詩文、樂曲、辯士劇作與潘氏家族的地方關係，探索在地藝師的生活雅興以及生涯曲折，現場也搬來潘麗水的大內北極殿門神之作。

此次展覽一大重點是結合藝術史研究與作品修護，重現前輩畫家翁崑德代表作！南美館從2018年起，以行動發掘被遺忘的藝術作品，進而典藏、研究並修護，該展除彰顯藝術品修復與保存的重要，並呈現南美館美科中心執行的修護成果。

翁崑德出生於1915年台南州嘉義街富裕商家，21歲即以描繪嘉義街景的〈活力之街〉入選第9回台展，1938年又以〈月臺〉入選第1回府展，然而，翁崑德在世時未從辦過個展，1995年辭世的他，得以在2023年實現願望，讓家屬頗感欣慰。

文化資產保存研究中心陳柏欽主任表示，翁崑德的藝術與作品修護展是首次與南美館結合藝術研究和修護成果的展覽，2022年委託台灣美術史研究者黃琪惠進行「西畫家翁崑德（1915-1995）生平與繪畫研究」，成為本展研究基礎。

南美館館長林秋芳提到，南美館為大家帶來這兩個展覽，是在向在地藝術家致敬，「春源畫室」在府城橫跨百年，潘氏家族三代為台南及台灣留下的美好，有目共睹。翁崑德家屬無私捐獻多件作品給南美館，塵封已久作品經過專業修護，再度呈現觀眾面前，也展現南美館引以為傲的美科研究中心成果。

「春源畫室：畫師-詩人-劇作家-承繼者」展覽至今年11月12日；「藝術品．診療事－翁崑德的藝術與作品修護展」展覽期間至2024年6月16日。除了這兩檔向前輩致敬的展覽外，南美館今年11月也將推出旅日女星翁倩玉版畫展。