玉皇太子宮慈善會理事長張峻華（右）長期照顧弱勢。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市田寮區鹿埔里長楊美芬行善多年如一日。她在田寮區主持高雄慈善總會的食物銀行，幫助弱勢民眾溫飽。為了載物資，曾經開壞一輛汽車，但這卻不改她行善助人的熱誠，繼續助人。

田寮區的人口以老人居多，其中又有許多基層民眾需要照顧。楊美芬透過食物銀行幫助弱勢，她只要得知哪裡有民眾要捐獻食物或衣物，就不辭辛勞開車去載。

她回憶，曾經有一次從茄萣區要載物資回田寮，可能貨物過重或其他的車輛問題，導致傳動軸損毀，汽車因此報銷。她之後再買一輛中古車，繼續載運物資。

談到為何如此堅持照顧弱勢，楊美芬透露，因為她的丈夫生前曾經發願要照顧老人，丈夫已經過世4年，自己延續丈夫的遺願，加上自己也想要幫助民眾，一路走來，不覺得辛苦。她也希望，能藉此拋磚引玉，集結多餘的物資來幫助弱勢族群。

此外，住在高雄的玉皇太子宮慈善會理事長張峻華也長期支持警察、幫助弱勢的工作，出錢出力。他有幾個朋友只要得知高雄哪個路段有天坑，影響用路人安全，就會前往當地鋪路。張峻華表示，這社會有太多需要幫助的人，只能盡一己之力，幫助民眾。