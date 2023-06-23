參觀鐵達尼號（Titranic）殘骸的潛水器「泰坦號」（The Titan）在本月18日於出發後失聯，美國海岸防衛隊官員在當地時間週四（22日）指出，潛水器發生內爆，船上5人全數罹難。曾參加該行程的德國富豪羅伊伯（Arthur Loibl）也分享自身經驗，直言該活動過於冒險，就像自殺任務一樣；媒體人黃暐瀚也表示，該行程不但危險，且在潛水器中非常痛苦。

Alman Arthur Loibl:



“2021 de 250 bin $ verip o denizaltı ile Titanik’e daldık.

Tam bir İntihar dalışıydı.

Denizaltı dökülüyordu. Güvenli değildi. Arızalar oldu. Çok şanslı olduğum için yaşıyorum. Şimdi denizaltıyı düşününce tüylerim ürperiyor.

Zaten bu işlere girişmek için… pic.twitter.com/yQ6tadwsW6 — Selim Atalay (@SelimAtalayNY) June 21, 2023

據《美聯社》22日報導，德國的61歲富翁羅伊伯指出，搭乘潛水器參觀鐵達尼號有點瘋狂，自己是在2019年和美國旅遊公司「海洋之門」達成協議，和兩名英國男子、該公司執行長羅許（Stockton Rush）、跟一名泰坦尼克號專家一同完成水下旅遊。

羅伊伯回憶起當時的情況，稱在潛水器裡面不能放鬆身體，每個人都只能坐在彼此附近或上面，「想像一下待在一個幾米長的金屬打造空間裡，身子下面只有鋪著一塊金屬板作為地板，一般人都會受不了，且想參加千萬不能有幽閉恐懼症。」

對於自己參加探索鐵達尼號旅遊，羅伊伯直言，當初有點過於天真，這簡直是一個自殺任務。同時他還控訴「海洋之門」執行長羅許（Stockton Rush），就像一個修補匠，將手上能用的資源敲敲打打，就拼湊出一個潛水活動，但從事後的角度來看，「這問題有點嚴重」。

另資深媒體人黃暐瀚昨日也在節目《新聞大白話》中指出，五個人中兩個人富豪，花了錢要去看鐵達尼號殘骸，這麼危險居然沒有辦法定位，他這個潛水器不是潛水艇，且潛水器還是由母船用遙控器控制；另該公司的前總監也提醒過，這樣子的設備是有疑慮的。事實上外媒也有類似報導，2018年曾採訪「海洋之門探險」的CNN記者透露，「泰坦號」的操縱器看來很像PlayStation遊戲機；2022年BBC也曾報導，「泰坦號」內部只有一個按鈕，多數運作是由類似Sony PlayStation風格的遊戲手把所控制。

泰坦號上5名乘客，左起為巴基斯坦富商達伍德（Shahzada Dawood）及19歲兒子蘇爾曼（Suleman Dawood）、法籍駕駛納爾吉奧萊（Paul-Henry Nargeolet）、探險公司CEO羅許（Stockton Rush）、英國富豪哈定（Hamish Harding）。（圖／美聯社）

泰坦號搭載的5人，分別是英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）等3名付費乘客，以及旅程營運商「海洋之門探險」執行長拉許（Stockton Rush）和法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet）。

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