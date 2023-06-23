法國總理柏納（Elisabeth Borne）22日上午與大陸國務院總理李強在巴黎舉行會談，柏納表示，法國不會針對中企採取歧視性的措施，並指歐盟堅持戰略自主，不支持脫鉤斷鍊。

據新華社引述，柏納表示，法中交流頻繁，合作緊密。法方致力於與中方一道，切實落實兩國元首重要共識，不斷深化法中全面戰略夥伴關係。他說，雙方要辦好法中戰略對話、高級別經濟財金對話、高級別人文交流機制會議，以明年法中建交60週年、文化旅遊年和巴黎奧運會為契機，加強人文交流。

柏納強調，法方願參與中國高質量發展，讚賞中方持續傳遞擴大開放的積極訊號，「不會採取針對中國企業的歧視性措施」，願深化雙邊貿易、投資、航空、農食、綠色發展、醫療健康等領域合作，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。法方歡迎中企投資，「歐盟堅持戰略自主，不支持脫鉤斷鍊。」

李強則指出，中法都堅持獨立自主，都致力於維護平衡、穩定的國際秩序，推動世界和平與發展。中方願與法方堅持互利互惠，推動雙邊貿易平衡發展，相互擴大市場准入，不斷優化營商環境，拓展新興合作領域，做大共同利益的蛋糕，推動兩國務實合作再上新台階。

李強表示，近年來，中法在應對全球性挑戰方面密切溝通協作，發揮了重要引領作用。中方願與法方繼續加強在氣候、糧食、債務等問題上的合作，在全球性事務中相互支持，共同落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為世界的長治久安、穩定繁榮貢獻力量。

李強強調，中方始終視歐盟為多極世界中的重要一極。中歐加強合作是基於各自利益的戰略選擇，不針對、不依附、也不受制於第三方。中方願與歐方加強宏觀政策協調，為雙方開展長期穩定合作創造條件。希望法方繼續發揮積極影響，推動歐洲形成更加客觀、理性的對華認知和政策。

會談後，中法兩國總理共同見證了航空、空間研究、核能等領域多項雙邊合作文件的簽署。