畢業典禮校長致詞備受外界關注，大陸重慶西南政法大學日前舉行畢業典禮，當天突然下起大雨，校長為了不讓學生們淋雨，捨棄原本準備的3500字講稿，只念了標題，還請大家上網看全文，台下學生哄堂大笑，歡呼連連，網路上也引發討論。

根據《海客新聞》報導，西南政法大學校長傅子堂在畢業典禮致詞時，因天氣因素，簡短給畢業生3句話當作大學的最後一課，第一是「感謝所有為同學們成長成材付出的的家長、老師和校友」；第二要強調2個重點，「知行合一致良知」及「德法兼修事上練」，他補充說明，這原本是致詞的標題，全文請同學參考學校官網。

最後，校長祝大家端午節快樂，「再見同學們、珍重同學們」，揮手致意後就下台。

校長短短1分鐘的致詞讓畢業生歡呼連連，影片曝光後也引發許多討論，網友大讚「完全不拖泥帶水」、「校長以身作則，給學生上了最後一課」、「太暖心了」、「好人性化」。