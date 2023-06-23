Swan 1 Pro和D4 Pro Desktop POS採用聯發科技高性能、邊緣AI的物聯網平臺開發。該系統提供高度響應的邊緣處理、先進的多媒體功能以及眾多種類的感測器和連線選項。有鑒於支持多工的操作系統，iMin Desktop POS為全球企業提供了一流的性能和價值。

iMin科技首席執行官胡愛民先生和首席產品官鍾曉輝表示，隨著技術的不斷進步和客戶期望的不斷提高，iMin致力於追求更智能化、更出色的產品性能來滿足客戶的需求。Swan 1 Pro和D4 Pro Desktop POS設備可以幫助企業更高效、且無縫接軌地執行任務；在商化應用面強化安卓設備的性能，創造出更多可能。

聯發科亞洲及非洲企業業務總經理Miles Sun表示，作為全球最大的安卓設備晶片設計供應商，十分著重在推動POS產業的發展。與iMin科技密切合作開發這些高性能設備，是確保安卓POS技術未來發展的重要一步。