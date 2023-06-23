為洗刷行人地獄污名，交通部原本預計在6月30日開始執行不禮讓行人的取締標準，規定行人穿越道或是斑馬線上只要有行人，不論距離多遠，車輛都必須停讓，消息一出，被轟為白痴政策，交通部長王國材22日緊急喊卡。但對外界指新規定是警政署制定、並在21日正式對外公布，甩鍋給警政署的說法，警政署澄清與事實有所出入。

官警表示，從2012年起開始執行車輛距行人不到3公尺開罰的取締原則，當初的確是由警方制定，但立委覺得如此缺乏法源依據，因此要求這次必須與交通部一起研商，所以車輛全停的新規是在今年4月間與交通部等單位開會時共同決定，若交通部專家們認為太嚴苛，當時即可提出意見，或是在兩個月內修正，不能消息曝光引發反彈後才要警方擔責。

警政署21日僅對外發布「端午連假警加強交通疏導，高發事故路口持續精緻執法」，並未正式公布新的取締標準，導致昨天被轟是白痴政策的新聞一出，許多內勤員警還不知道有這項新規定。據了解，當天是公視採訪交通部及警政署交通組，晚間播出後新規定才對外曝光，大多數的民眾並不知道，所以昨天才引發反彈。

警政署指出，統計5月1日至5月31日各警察機關執法成效，路口不停讓行人計取締2萬1152件，較去年同期增加1萬7502件（＋480％）；非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開取締7849件，較去年同期增加4677件（＋147％）；人行道違規停車與違規臨時停車計取締12萬5230件，較去年同期增加2萬3586件（＋23.2％）；道路障礙計取締7502件，較去年同期增加4659件（＋164.87％）。

警政署表示，交通部喊卡之後，取締原則仍依照現行做法：

一、當路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上，以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺或3個枕木寬）為準，也就是車輛經過行穿道時，車輛與穿越道的行人，距離若在3公尺內就將被取締；此外行人走在行穿道時，車輛就算停讓，但若前懸（車頭保險桿位置）已進入行人穿越道，同樣會被取締。

二、路口有交通指揮人員指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發。

三、以攔停舉發方式執行為原則，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得直接逕行舉發。