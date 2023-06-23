上午十點國道路況。（摘自高公局1968即時路況）

今（23）日是端午節連假第2日，根據國道即時路況顯示，目前西部國道大致順暢，國5則是已經出現車潮，南港系統-石碇時速不到40公里。

高公局表示，昨日全日交通量116.7百萬車公里，是年平均平日90百萬車公里的1.3倍，其中國5交通量3.3百萬車公里，是年平均平日2.6百萬車公里的1.3倍。昨日下午國5南向石碇至頭城路段到晚上6點逐漸紓解，其餘路段於下午3點後大致順暢。

高公局表示，今日0到5點交通量5.0百萬車公里，是年平均平日3.7百萬車公里的1.4倍；預估今日交通量121百萬車公里。

目前全國道路況皆大致正常，截至7點，交通量9.9百萬車公里。

預判今日上午重點壅塞路段是國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等17路段。

建議西部國道南向用路人儘量於12點後出發，中部地區北向用路人儘量於12點前出發；國5南向用路人建議於下午5點後出發，另國5北向用路人建議於9點前出發。