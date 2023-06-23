飯煮一半80歲的幫廚天外消失，李奶奶現身1公里外車水馬龍的大馬路，幸警方協助幫她找到回家的路。（台中市第三警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中1名80歲的李姓婆婆日前晚間和丈夫一同下廚，卻突然不見人影，嚇壞了全家人，原來婆婆不知何故，跑到距離1公里外的大馬路上，熱心民眾察覺異狀，帶著她向員警求助。婆婆身上沒有證件，原本透過姓名查詢一無所獲，幸好員警靈光乍現問對關鍵問題，順利協助婆婆返家趕上溫馨的晚餐時光。

台中市警察局第三分局東區分駐所日前晚間6點多獲報東區振興路與十甲東路有民眾需要協助，原來有民眾發現有名婆婆在車水馬龍的大馬路旁徘徊，當時正值下班時間，看起來險象環生，趕緊帶著她向警方求助。

李姓婆婆面對警方顯得有些手足無措，除了記得自己的姓名，身上別無他物，且答非所問，員警透過婆婆的姓名查詢卻一無所獲，正當陷入膠著時，員警靈光一閃，詢問李姓婆婆是否有冠夫姓，再加上夫姓查詢後，果然順利確認婆婆的身分及住處，見她滿臉不安，也趕緊載著她直奔住家。

當李姓婆婆的女兒看到母親從警車上走下來，激動地趕上前迎接母親，她說，父母親原本一起在廚房煮飯，也不知道怎麼地，母親竟就跑出門不見了，全家人發現後急得像熱鍋上的螞蟻四處尋找，但因不知母親離去的方向，簡直就是大海撈針，見到警車載著母親出現在家門口，心中的感激真的是無法用言語形容，十分感謝熱心民眾及警方協助母親平安返家。

警方呼籲，民眾家中若有走失之虞的親人或失智長輩，可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或申請配戴防走失手鍊，亦可帶易走失家人前往各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，如警方有接獲報案可即時掌握身分助其返家。而街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場，讓他們能安全返回家人身旁。