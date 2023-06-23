德國波茨坦（Potsdam）一處公園裡矗立一對石獅子，且基座刻有「HUALIEN TAIWAN ROC（花蓮 台灣）」，經多方查證其身世之謎，為外交部送給波茨坦建城千年的紀念品。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

德國波茨坦（Potsdam）一處公園裡矗立一對石獅子，且基座刻有「HUALIEN TAIWAN ROC（花蓮 台灣）」，經多方查證其身世之謎，為外交部送給波茨坦建城千年的紀念品。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣文化局長信箱月初收到一封來自德國的求助信件，希望解開座落德國波茨坦（Potsdam）一處公園裡，且基座刻有「HUALIEN TAIWAN ROC（花蓮 台灣）」字樣的一對石獅子身世之謎。經多方查證，為外交部送給波茨坦建城千年的紀念品，至於詳細資料，須待外交部查詢才能有更清晰的真相。

署名「Wolfgang Moertl」的德國人本月7日寄信到文化局長信箱，並附上多張石獅子的照片，內容直指「這裡有兩隻大理石獅子，是台灣花蓮在1993年為紀念波茨坦市建市1000周年贈送的禮物。自己正在準備一個關於波茨坦景點的講座，想介紹石獅子。」

Wolfgang Moertl接著在信裡提到，台灣與德國並無邦交，花蓮地方政府與波次坦也沒有建立姊妹市關係，經詢問駐德台北辦事處無果，只好跨海求助花蓮縣文化局，希望能解開石獅身世之謎。於是他提出幾個問題，包括花蓮為何要為波茨坦建市1000周年獻上這麼貴重的禮物、為何知道波茨坦有1000年歷史、兩地的接觸是怎麼來的、兩隻大理石獅子是在台灣製造，再用船舶或飛機運送到德國，還是在德國製造等。

這封求助信件經由文化局曝光後，引起在地熱烈討論，並勾起許多老花蓮人30年前記憶，曾任職榮民大理石工廠的老員工更紛紛提供線索，其中，在地石雕藝術家許禮憲詳細查看石獅子照片後提到，那年代曾接過外交部委託訂購雕刻石獅子的訂單，研判是出自榮民大理石工廠的作品，且贈送石獅作為國民外交的傳統延續至今，如花蓮市公所近年也曾贈送日本與那國島石獅作為邦誼之禮。

不過文化局為解開疑惑，除積極查閱縣內檔案資料，也寫信到外交部求助提供相關資訊，直到20日收到台灣文獻館提供的線索，檢索1993年花蓮與德國波茨坦交集的歷史文檔，查詢到1992年外交部確實有徵詢花蓮縣政府，適逢德國波茨坦建城1000年，可否贈送一對石獅，當時花蓮縣政府基於推廣國際關係慨然允諾。

因此，文化局推測石獅子應是由花蓮縣政府出資委託當地榮民大理石工廠製作，再運送至德國，不過更詳細的資料，如為何外交部與德國有接觸等，須待外交部查詢才能有更清楚的答案。