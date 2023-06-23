6月20日，數位人民幣無網無電支付應用在青島軌道交通4號線的張村站和科苑經七路站正式落地試點，此為數位人民幣無網無電支付在軌道交通應用場景的首次落地。

據介紹，該項目實現了無網無電狀態下數位人民幣硬錢包地鐵過閘通行。無網無電支付應用的過閘平均交易時間約為260毫秒，低於300毫秒的交易時間行業標準要求，在公車、地鐵等小額高頻的公共交通場景具有積極的示範推廣意義。同時，也驗證了數位人民幣離線交易功能，減少了因手機無電、通信網路覆蓋不到等因素帶來的使用障礙。

《證券日報》報導，厚雪研究首席研究員于百程介紹，無網無電支付功能主要解決一些無網、無電、極端天氣等場景支付問題，是數位人民幣移動支付方式的重要補充，適用於一些網路覆蓋不穩定的場景使用。無網無電支付應用場景落地，標誌著數位人民幣在使用便捷性上又向前邁進一大步，有利於後續推廣和普及。

事實上，數位人民幣在大陸推廣的步伐越來越快，其應用場景兼顧線上線下，已涵蓋批發零售、餐飲文旅、教育醫療、公共交通、政務繳費、稅收徵繳、補貼發放等多領域。

今年以來，多地紛紛發佈數位人民幣相關規劃方案或應用標準，推動應用場景創新建設及生態圈持續完善。2月份，江蘇省人民政府辦公廳發佈《江蘇省數字人民幣試點工作方案》；3月，浙江省義烏市人民政府發佈《深入推進義烏小商品市場數字人民幣試點工作方案》等。

同時，為發揮數位人民幣對實體經濟的支撐作用，多地提出具體量化指標。《深入推進義烏小商品市場數字人民幣試點工作方案》要求，力爭到2023年底，義烏小商品市場數位人民幣交易金額超過100億元人民幣，交易筆數超過100萬筆。小商品市場線下在營商戶支付場景覆蓋率達90％。

中金公司研報表示，2023年以來，數位人民幣在交易規模、覆蓋領域及應用場景等方面實現了快速發展。同時，伴隨各地政府進一步明確數位人民幣試點工作推進目標，未來3年有望迎來快速發展期。