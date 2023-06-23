裕隆集團持續積極投入台灣工業前瞻性工程科技研發與人才培育。今年FST台灣盃學生方程式聯賽即將邁入第三屆，賽方獲得嚴慶齡工業發展基金會、裕隆集團的大力支持，以及工豐企業及天河教育基金會等多家產業合作，將於7月18日匯集全國優秀的學生車隊，以自己設計的方程式賽車，在台中麗寶卡丁賽道上較勁彼此車輛設計能力。

裕隆集團表示，這是一場頂尖的學生賽車盛事，來自台大、陽明交大、成大、台科大、北科大、屏科大共六組學生車隊蓄勢待發。來自不同學校的學生，將駕駛他們自己從無到有打造的賽車，向觀眾展現他們對科技和工程的熱情。

比賽不僅考驗技術能力和團隊合作，更突破自我。學生賽車隊在臺灣發展實屬不易，除了需要技術指導，更需大量社會與產業的支持，學生要花費大量時間去取得合適的零組件，中後期更須面臨經驗傳承的問題，以便將經驗值延續。

迎接台灣汽車工業邁入70年，也是裕隆集團70周年，今年裕隆集團與嚴慶齡工業發展基金會特別擴大贊助今年學生方程式，提供獎助鼓勵多組大專團隊自製方程式賽車參與比賽，積極投入台灣工業前瞻性工程科技研發與人才培育。

賽事當天，裕隆集團包含裕隆汽車、裕隆日產、中華汽車、納智捷，以及鴻華先進等也將賽事現場設攤展示台灣造車產業，透過支持賽事激發台灣年輕學子對科技和工程的熱情，持續推動培育造車人才，深化與學校產學合作。

第二屆FST台灣盃學生方程式聯賽，台科大傾斜測試實況。（裕隆集團提供）

7月18日比賽開幕式將開放民眾免費入場。開幕儀式後，賽方安排產業分享會，邀請到中華汽車副總經理錢經武，以及MIH開放電動車平台執行長鄭顯聰與年輕學子交流。

當天賽車場將有多家廠商擺攤，也有適合大人小孩的RPG闖關活動，完成指定項目有機會獲得精美好禮。場邊也邀請到今年度新一代設計展中獲獎的成大工業設計學系FILO新型態共享輕型載具開發團隊，展出1：1實車模型，供民眾參觀體驗。

此外，為讓民眾更了解新能源車輛趨勢，還可以現場近距離看到NISSAN X-TRAIL e-POWER、中華菱利電動車E300、eMOVING旗下數款電動機車及鴻華先進Model C展示。賽方亦安排鴻華Model T電動巴士作為接駁車，方便民眾往返台中高鐵站和麗寶賽車場。

第三屆賽事延長為3日，開放民眾於18日入場觀賽。賽事方面，學生車隊仍須通過重重的車輛安檢測試，方能參加動態項目比賽。可以期待的是，今年耐久賽項目（Endurance） 開放兩個通過安檢的車隊同時上場，有機會看到兩隊賽車相互競逐的畫面。