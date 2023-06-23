幸福公路APP。（公路總局提供）

今（23）日是端午節連假第2日，上午省道大致順暢。值得一提的是東、西部國道客運輸運人數都比去年端午節大增5、6成以上。

公路總局表示，昨日省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台64線板橋至中和路段、台65線土城銜接國3及泰山銜接國1、中部台61線中彰大橋路段、東部台9線仁水隧道至中仁隧道，南部台86線關廟路段、台88線鳳山銜接國5甲及大寮路段。公路總局已協調客運業者視人潮機動增班。昨日西部國道客運共計行駛5826班次，疏運10萬6623人，疏運人數較111年同期增加53.2％；東部國道客運路線共計行駛1506班次，疏運2萬6639人，疏運人數較111年同期增加69.9％。

預估今日出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；中部台74線台中環線接國3；南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山~五甲），主要省道幹道（台9線蘇花路廊、台1線水底寮~楓港、台61線鳳鼻~香山及中彰大橋）。

觀光景點易壅塞路段（北部台2線、台2乙線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙、台3線大溪路段；東部台9線礁溪路段）。