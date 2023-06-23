寧夏銀川燒烤店21日晚間爆發瓦斯氣爆案的31亡悲劇，加上先前發生的北京豐台長峰醫院「4．18」火災事故，在大陸國務院安委會22日召開全國安全防範工作緊急視訊會議後，北京市政府也隨即召開視訊會議，要求抓緊抓細抓實安全生產和火災隱患大排查大整治，包含立刻展開燃氣領域隱患排查整治，強化充裝、運輸、使用等環節安全監管針對餐館、集貿市場等重點排查，確保不留死角、不留空白。

北京市市長殷勇指出，當前全市安全生產和火災隱患大排查大整治工作已轉入依法督改階段。要深刻汲取豐台長峰醫院「4·18」火災和近期一些地區發生的重特大事故教訓，嚴格執行安全生產和消防工作硬措施，狠抓重點行業、關鍵領域專項整治。

根據《北京日報》報導，會議中要求對運行年限較長的燃氣管道展開全方位安全評估，及時更新改造，逐項梳理分析排查上述安全隱患，能立即整改的要立即整改，不能立即整改的要落實防範措施。

另外還要加大對施工動火作業中無證操作、違規作業的檢查和查處力道。要抓好建築施工安全，夯實重大工程施工單位責任，做好防火、防風、防高墜等安全管理；嚴格高風險限額以下小型工程安全管理，明確管理要求和責任，加大巡查力度，發現違法違規行為嚴肅處理；強化交通安全綜合整治，加大路面執法檢查力度，嚴查「三超一疲勞」等交通違法行為。