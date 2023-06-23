新北市幼兒園餵藥案延燒，已成為藍綠總統大選政治攻防重點。台北市議員侯漢廷不滿民進黨黨公職人員在本案一再散布假訊息，造成新北家長恐慌、影響侯友宜選情，23日上午前往台北地檢署告發代表民進黨參選下屆總統的副總統賴清德、立委張宏陸、羅致政、蘇巧慧等10人違反《總統副總統選舉罷免法》意圖使人不當選罪、《社會秩序維護法》。

侯漢廷說，新北市幼兒園餵藥事件，已是證明是假訊息，甚至事實查核中心都認證是「錯誤訊息」，但民進黨黨公職人員在這起事件上一再散布假訊息，造成全台家長恐慌、老師人心惶惶，甚至造成家長及教保員的嚴重對立，一度讓教保員不願再餵藥，致社會成本的極大虛耗。他認為不僅要用法律來進行制裁，也呼籲民眾在面對這些散布假訊息、有意參選的政治人物時，能要求他們道歉、退選。

媒體詢問通傳會（NCC）在處理新北市幼兒園餵藥事件是否「雙標」？侯漢廷說，NCC不是獨立機關，而是「獨立於公正之外的機關」，對民進黨有利的訊息，就算是假訊息，也是輕輕放過，最多發函要求更正，但若是不利於民進黨的，那怕是無心之過，或稍有瑕疵，也都會重罰，所以NCC極為雙標。他說，在新北市幼兒園餵藥事件，立委王鴻薇已向NCC檢舉部分電視台，希望NCC能做出公正的裁處。

對於高雄市同樣發生「苯巴比妥」不當用藥事件，侯漢廷說，民進黨就是「雙標」，這些質疑新北市政府的民進黨民代，如果無法赴高雄，那至少可以在臉書上發聲批評高雄市政府這麼多年沒有稽查，已造成多名學童實際上受害，難道高雄市政府沒有責任嗎？

他說，目前新北市板橋、汐止區幼兒園檢驗都是零檢出，但高雄市確是有學童吃下肚，呼籲民進黨民代不要雙重標準，當初如何幫新北市幼童發聲，也應比照對高雄市學童發聲。