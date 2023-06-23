義大利政府近日多次表達考慮退出中國「一帶一路」計畫，義媒披露，中共中央對外聯絡部部長劉建超25日將率團訪問羅馬，「遊說」義大利政府續簽合作。

義大利媒體「頁報」（Il Foglio）日前報導，這週赴英國訪問的劉建超，25日到27日將轉往義大利執行一項「外交任務」，主要目的是跟義大利中右派執政聯盟對話，說服義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在今年底續簽一帶一路計畫。

中國駐義大利大使賈桂德前天接受義大利國營媒體Rai News訪問時表示，若一帶一路年底無法續約，將是兩國交往「重大障礙」，例如下週中國將派非常重要的代表團訪義，其中包括宣傳、海關方面的部長，「若義國退出一帶一路，中國只好暫停這類交流訪問。」

中左派執政聯盟的義大利前總理孔蒂（Giuseppe Conte）2019年加入一帶一路計畫，振興經濟效果被認為不如預期。合作備忘錄今年底到期，若不續簽將自動失效，梅洛尼的新政府上台後已多次表達考慮退出。

義大利政府除認為一帶一路帶來的經濟效益有限，也更警覺中國透過商業管道的各種滲透威脅。

梅洛尼16日甫動用義國政府特有的「黃金權力」，封殺中企介入義大利敏感產業。義國政府裁定，中國中化集團不得指定義國輪胎商倍耐力（Pirelli）的執行長，儘管中化集團是擁有倍耐力37%股份的主要股東，但義國政府認為「智慧輪胎」會以晶片蒐集車輛數據，若遭不當使用恐涉國安風險。

中化集團背後出資者是中國國務院國有資產監督管理委員會，義大利政府裁定，倍耐力不得與中化共享任何技術資訊，禁止中化參與倍耐力經營策略、財務決策，倍耐力未來任何管理變動都需經政府審查。

對於義國擬退出一帶一路，義國晚郵報（Corriere della sera） 21日報導，中國已透過官媒環球時報稍來「隱性威脅」，暗指中國是義大利在亞洲最大的市場，義國若選擇退出一帶一路，恐需承受經貿後果。

中國英文官媒環球日報19日指出，義大利是第一個、也是唯一加入一帶一路的七大工業國集團（G7）國家，「任何降低雙邊關係的舉動，都會直接影響兩國間的實際利益」。