當心錯誤飲食習慣恐給予癌症入侵的機會。一名女子本身沒有喝酒習慣，某日因消化不良而求診，檢查竟發現巨大肝腫瘤，且癌細胞已轉移肺臟。營養功能醫學專家、醫師劉博仁指出，該患者提到早餐愛吃花生醬吐司，認為罹癌與長期吃進被黃麴毒素污染的花生醬有關。醫師提醒，黃麴毒素是一級致癌物，建議愛吃花生的人，要選帶殼新鮮款較安全。

醫師劉博仁在《早安健康》專欄提到，曾遇過一名女性患者，平常沒有喝酒習慣，也沒有B型或C型肝炎，某日因消化不良而進行檢查，結果竟發現巨大肝臟腫瘤，且癌細胞已轉移肺臟。

為何看似健康的人會被肝癌盯上？劉博仁說道，該女子提到她很愛吃花生醬，20多年來皆以花生醬吐司當作早餐，推測這可能就是種下病因的關鍵，長期吃到受黃麴毒素污染的花生所害。

劉博仁進一步解釋，黃麴毒素是國際癌症研究署（IARC）認定的一級致癌物，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關；尤其是肝癌，遭污染的花生粉或花生醬、豆腐乳、臭豆腐、玉米，甚至咖啡粉等食品，都可能含有黃麴毒素。因此他建議，要吃帶殼的新鮮花生，就能減少黃麴毒素污染的機會。

至於生活中該如何預防黃麴毒素？衛生福利部南投醫院官網提供6點注意事項，包括食品放置冰箱存放，應遵守先進先出原則；少吃內臟類、醃漬類、乾貨式食物及經過長黴程序調味醬油；少吃易受污染的食物及其製品；注意農作物的收成、運輸、貯藏程序；購買新鮮、真空包裝的米、豆、麥、五穀雜糧及其製品，且打開後，最好以乾燥的密封罐貯存在低溫、乾燥處，並在有效期限內吃完；不要因為惜食把沒發霉的部份吃掉，雖外觀正常但其實菌絲早已在內部生長。

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