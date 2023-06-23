今天是端午連假第2天，蘇花路廊上午整體車流堪稱順暢。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是端午連假第2天，宜花兩縣天氣晴朗，蘇花路廊上午整體車流堪稱順暢，公路總局截至上午10點統計，南下車流約4500輛，預估全天尚有6500輛的通行需求，不過明起路廊將呈現北返趨勢，全日交通量將達1.5萬輛次，恐從中午壅塞到晚間才能紓解。

公路總局指出，昨連假首日，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向全天承接1萬7927輛，花蓮往宜蘭北向則有6103輛，整體交通量及旅行時間與預期大致相符。

今連假第二天，蘇花路廊南下車流在上午7點達到最高量，為每小時864輛，截至上午10點統計，南下往花蓮方向累積車流量為4560輛，北上往宜蘭方向則為1247輛；旅行時間部分，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下時間約84分鐘，崇德至蘇澳經蘇花改路段北上時間約71分鐘，蘇花路廊全線順暢，預估今南下車流量仍約有6500輛通行需求量。

新城警分局表示，今天上午台8線中橫公路、台9線與七星潭周邊景區的車流均順暢。

公路總局表示，明起蘇花路廊將陸續湧入北返車潮，全日交通量約1萬5100輛次，車多壅塞時段為中午12點至傍晚6點，收假日全日交通量約1萬3800輛次。

此外，花蓮市區在連假期間的中午及晚間用餐時段，容易出現車流「瞬間爆量」，以致主要幹道都被擠得水泄不通的窘境，因此，花蓮警分局將在人車潮較多時段，安排專人在中正路、中山路及中華路段，及中山路與中正路口查看車流狀態，並透過無線電回報指揮，實施「一路常綠」的交通快打策略，各路段配合同步控燈，加快車流速度。