「炎P」炎亞綸日前遭「抖音男神」耀樂爆料曾強迫他發生性關係，更在非他自願的情況下拍攝不雅片還外流，而炎亞綸落淚表示沒有強迫，是兩人合意。炎亞綸過去緋聞對象多，男女皆有，最久的緋聞男友是前《模范棒棒堂》成員阿本，兩人盛傳分分合合約8年，近日炎亞綸出事，阿本昨(22日)則曬出和朋友合影，寫下：「努力好好的」。

炎亞綸過去拍攝《霹靂MIT》和吳映潔（鬼鬼）不打不相識，兩人一度爭吵，後來變成最好的朋友。拍攝《桃花小妹》時則與阿本結緣，阿本曾脫口表示自己和炎亞綸就是「傳很久的情侶」，2015年兩人一度鬧分手，阿本意有所指發文說：「我一個人」、「這樣也快六年了，需要一點希望」，但雙方從頭到尾僅以「好朋友」形容對方。

阿本昨發文，心情看似不受影響。（圖／翻攝自阿本本人臉書）

後來《鏡週刊》報導，阿本和炎亞綸分手後並無交惡，傳聞是因炎亞綸桃花太旺，才讓阿本無奈決定離開這段關係，但炎亞綸出國時，阿本還是義氣扛起照顧炎亞綸愛犬的責任，去年炎亞綸爸爸過生日，阿本則曬出和炎亞綸一家的合影，開心表示：「太久沒聚了！炎爸生日快樂！珍惜每一次聚會！」，引來外界猜測是否已經見家長好事近，阿本則是繼續強調：「好朋友啦！」

如今，炎亞綸被舊愛耀樂爆料幾年前到橫店探班時，被炎亞綸無預警強迫發生關係，後來傳出不雅片流出，炎亞綸說要幫忙找出，但好像不了了之，而炎亞綸這方則是全盤駁斥，雙方有可能要對簿公堂。此事似乎沒影響阿本心情，昨曬出和劉書宏、李昂霖、林奕勳合影，說：「端午小聚，2010-2023好友難得！努力好好的！」，此外，《香港01》曾詢問他與炎亞綸目前關係，但對方封口沒回應。

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