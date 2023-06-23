「綠衫軍」塞爾提克日前做出相當艱難的決定，將9年老臣、防守悍將「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）納入三方交易，以獲得明星長人波爾金吉斯（Kristaps Porzingis）加盟。外界認為送走史馬特是無法避免的事，名人堂球星哈達威（Tim Hardaway）則對這筆交易持保留態度。

哈達威說出了每位綠軍球迷心中的疑問，「接下來誰將領導這支球隊？當事情變得更加棘手時，誰會把這支球隊團結起來？現在他們之中沒有一個領袖。」單看史馬特數據，他雖不是巨星等級，不過在防守端一定是行家，曾拿下年度最佳防守球員、入選3次防守第一隊，在陣中更是帶頭大哥，攻防兩隊的士氣都靠他來提振。

明星鋒線塔圖（Jayson Tatum）可望接下領導者的位置，哈達威表示，塔圖是綠軍當中最出色的球員，但不相信他能扮演好史馬特過往的角色，哈達威大讚史馬特在場上的領袖風範，是自己從未在場上見過的，要取代史馬特的角色是莫大挑戰。

莫蘭特（Ja Morant）因為禁賽關係，史馬特將暫代灰熊先發控衛一段時間，身為年輕球隊，需要有史馬特這類老將穩定休息室，加上具有多年季後賽經驗，或許能幫灰熊在競爭激烈的西區脫穎而出。過去頂級大鎖東尼艾倫（Tony Allen）也是從綠衫軍轉戰加盟，灰熊才一步步走向季後賽。