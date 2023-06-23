愛莉莎莎21日突發文「大家都在Metoo爆料，我也來爆一下好了」，結果竟是跟男友的放閃文，雖然目前已經修改貼文，但已經引起撻伐，各大社群平台下可見批評聲浪湧入，而她也在YouTube留言區一一回覆，直呼：「我沒有蹭流量，只是有感而發而已～看了那麼多人的咪兔，我也有自己版本的。」

愛莉莎莎昨晚先是發文，「大家都在Metoo爆料，我也來爆一下好了」，原以為她要爆出驚人猛料，實際上卻是在放閃稱讚男友，「都怪他太會做事害我到現在連掃地機器人都不會用，真的好壞」、「每天都是他泡，害我住這個家8個月了，還不會用咖啡機」、「羽球教練幫大家把碗收一收洗乾淨，他太親切又熱心，害我都沒有招待到我的客人，光芒都被搶走了」，毫不掩飾男友對她的照顧。

此文曝光後，引起網友不滿，紛紛砲轟留言：「metoo是社會的傷痛，不是讓妳拿來開玩笑消遣的」、「me too是人家一生的傷疤，請不要在嚴肅的議題上開這種無知的玩笑」、「METOO都是偏向負面的事情，我是覺得你不需要把自己的形象跟這些負面的事情連在一起。有弊無益。對於那些發生事情的人也不是很好。」、「傻眼……這節骨眼還在開玩笑……」

愛莉莎莎認為每個人都可以有自己的感受。(圖/愛莉莎莎 YT)

而在愛莉莎莎最新發布的影片下，可見她對「蹭流量」、「拿別人的血來暖自己」等相關批評留言下表示，「我沒有蹭流量，只是有感而發而已～看了那麼多人的咪兔，我也有自己版本的，有些人面對性騷擾等的心情很嚴肅、氣憤，但是我也遇過很多性騷擾事件，我雖然覺得噁心，卻常常拿來跟朋友說笑、自嘲，只能說每個人面對同一件事情的感受及處理方式不一樣，你有你的感受，我也可以有我的感受」、「哈，發表自己意見就叫蹭」、「那個血我又不是沒嚐過，講的好像只有別人流血，我都沒經歷過一樣，我只是專注在幸福的事，不幸的事懶得在意」。

這番言論不但沒有引起共鳴，反倒讓網友更加憤怒：「只能說那別人的傷疤來提高自己網路流量這種作法很可悲」、「你嚐過你不報，偏要拿這個敏感話題去當你的閃文，故意的是不是」、「當過被害者就可以拿其他被害者來開玩笑？看來喝橄欖油排掉的不只有膽結石」、「懶得在意沒關係唷！但請不要踩著別人的傷去襯托自己有多幸福」、「哪來的優越感，能講出這種話也是很強」。

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