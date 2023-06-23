端午節吃粽子的由來，與愛國詩人屈原投江的傳說故事有關，一名網友好奇詢問，長大以後仔細想了想這個故事，發現超級不合理，讓他懷疑這都是騙小孩的故事，引起網友討論，不少人笑歪直呼，很多傳說故事都超不合理，如果真的要救屈原，不如先把水裡面的魚都撈起來，這樣還比較合理。

一名網友在PTT上分享，端午節吃粽子的時候就會想到屈原，現在仔細想想，傳說中丟粽子救屈原遺體的故事，根本就是騙小孩用的，怎麼想都覺得不太合理，怕屈原的遺體被河裡面的魚吃掉，所以要丟粽子餵魚，這越想越不合理。

貼文引起網友討論，不少人認同原PO的看法，坦言屍體泡在水裡面，最終也會被分解掉，丟糯米進去感覺沒幫助。「屍體泡在水裡也會分解，丟糯米有屁用」、「那個年代似乎是有鱷魚！魚可能是指鱷魚」、「應該是把魚抓光，讓屈原漂著沒有魚咬他才對吧」、「所以屈原的屍體有找到嗎？」

另有網友則說，何必去管這則傳說故事的真實性，反正結果就是有假可以放不就好了嗎？如果要討論合理性，那很多傳說故事都超不合理。「傳說故事本來就這樣，難道女媧補天有比較合理嗎」、「能放假就好，不然嫦娥奔月也很唬爛啊」、「后羿射日的故事也很扯」。