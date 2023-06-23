經過長達5天的多國救援，探索鐵達尼號的觀光潛水器「泰坦號」殘骸已於當地時間週四（22日）被找到，船上5名乘客宣告全數罹難。其中一名死者是19歲的巴基斯坦富商之子蘇爾曼（Suleman Dawood），他的家屬透露，蘇爾曼心裡對於這趟探險感到「十分恐懼」，但因為適逢父親節，他為了討老爸歡心，才會硬著頭皮上船，沒想到卻發生不幸事件，令他們感到非常悲痛。

根據NBC新聞報導，蘇爾曼的大姑Azmeh Dawood說，她的姪子其實對於參觀鐵達尼號殘骸感到相當害怕，「不太願意」參加，但因為父親達伍德（Shahzada Dawood）始終對鐵達尼號的傳說充滿嚮往，出發時間又剛好適逢父親節周末，為了讓他開心，蘇爾曼才會答應搭上泰坦號，結果父子倆雙雙身亡。

達伍德擁有巴基斯坦和英國雙國籍，目前一家人住在英國。按照當地習俗，每年六月第3個星期六是父親節。

泰坦號於本月18日赴北大西洋深海，探訪1912年沉船「鐵達尼號」後失聯，船內的氧氣於台灣時間22日晚間7時左右用盡。美國海岸防衛隊後來表示，已經在距離鐵達尼號沉船約500公尺處泰坦號殘骸，所屬探險公司「海洋之門」（OceanGate Inc.）也發表聲明，宣布5名乘客不幸死亡。