女大生哀求員警能不能下午自行到派出所報到，遭員警拒絕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄23歲陳姓女大學生日前清晨違規遭員警盤查，期間員警聞到陳女身上散發酒味，後續實施酒測，酒測值0.46超標。陳女坦承，因近期準備論文壓力太大，獨自一人到酒吧喝酒紓壓，休息一陣子清醒後以為酒精已退，才會騎車返家，全案依公共危險罪現行犯逮捕送辦。

20日清晨5時40分許，陳女騎機車行經新興區青年二路、文武三街口時，因停等紅燈滑手機，遭到巡邏的新興分局自強路派出所員警發現，上前勸導請陳女放下手機，注意眼前車況。

當員警勸導期間，聞到了陳女身上散發酒味，於是詢問陳女是否有喝酒，陳女見酒駕曝露，只好坦承，目前就讀高雄某大學碩士班，由於近期準備要向校方提交論文，感覺壓力山大，於19日深夜獨自一人到酒吧喝酒解愁，後來因不勝酒力在店內休息至清晨5時許，當睡醒時心想酒意已退，才會騎車返家。

員警對陳女實施酒測，酒測值0.46超標，將依公共危險罪現行犯逮捕送辦。陳女見狀神情緊張向員警表示「學校有事」，哀求員警能不能下午再自行到派出所報到，員警表示程序作業拒絕，也貼心提醒陳女，舒壓有許多方式，勿用過量飲酒方式排除壓力，陳女一聽也後悔莫及，全案依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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