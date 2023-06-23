近日MeToo連環爆，一路從政壇燒到演藝圈，多位形象正面的男星陸續翻車，台灣首席吠陀占星師李靜唯表示，土星逆行業力大爆發，直言「真正最大咖的還沒爆出來」，各界人人自危；並點名藝人NONO、炎亞綸逃不過制裁。

李靜唯在臉書發文指出，土星逆行業力大爆發，一旦土星在水瓶座恢復順行，代表要開始去蕪存菁，大刀闊斧的改革了；她認為「最大咖的還沒真正爆出來」，越來越多女性及少男開始喚醒身體的自主權，直言「這樣的連環爆對台灣也算好事」。

李靜唯指出，NONO塔羅密碼和黃子佼一樣走「死神」，「死不認錯也一樣逃不過業力的制裁」；炎亞綸走「正義」逆位，愛情則是「審判」，稱他今年流年不利，官司肯定逃不掉。

「權力是最好的春藥，這樣的事情全世界分分秒秒都在發生」，李靜唯呼籲大家都要學會尊重及保護自己的身體，「身體髮膚受之父母，傷害自己也等於傷害了最愛我們的父母。」

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