《人民日報》報導，大陸人力資源和社會保障部指出，截至目前，中國累計招收博士後約34萬人，已設立博士後科研流動站3352個，博士後科研工作站4338個，設站單位涵蓋經濟社會發展各主要領域。
報導指出，博士後工作從重點高校和科研院所擴展至企業、園區；研究領域發展到13個學科門類的110多個一級學科，並鼓勵跨學科招收、培養複合型博士後。
同時，適應企業對高層次創新型青年人才需要，啟動實施博士後科研工作站備案制改革，設站更加靈活高效，自2022年實施備案制改革以來，新設博士後科研工作站698家。
經費保障方面，截至6月中旬，博士後創新人才支持計劃累計投入資助經費約15億元（人民幣，下同），遴選資助2500名優秀博士後，逐漸形成品牌；中國博士後科學基金累計資助83億元，資助博士後近12萬人。
成果方面，2012年起開展的「博士後科技服務團」活動，通過人員培訓、技術服務、項目對接、成果轉化等形式，為中西部等省份需求單位開展實地科技服務，至今已舉辦110餘批次，對接服務項目近2000項。
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