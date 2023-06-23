端午連假車流湧現，首日南下墾丁車流量破3萬輛車次，第2天也不惶多讓，從23日凌晨零時至早上10時，已湧入8922輛車次，當中8時至9時的1個小時內更是湧進2612輛車次，警方在8時14分實施南下調撥車道，初估今天車流量與昨天應該會差不多，車流最高峰應在9時至12時。
警方表示，依據交控中心數據顯示，23日早上7時湧現南下出遊車潮，開始突破2100輛次，因此在8時14分開始實施南下調撥車道，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，8時至9時的車流量達到2612輛車次，目前車流量大，車速約在50至60公里。
警方說，以往年經驗判斷，初估今天車流量與昨天應該會差不多，車流最高峰應在9時至12時，呼籲各位駕駛行經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，此次連假有加強規畫「交通快速疏導部隊」及「交通稽查」警力，於台1線各重要路段執勤，以快速排除交通事故及取締違規行駛機慢車道車輛。
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