2023台北國際龍舟錦標賽22日於大佳河濱公園開跑，今年有210支隊伍共襄盛舉，除去年有視障者組隊參與，今年更擴大納入其他身心障礙者也能同樂，挑戰奇蹟隊的腦性麻痹生槳手林冠宇表示，第一次下水划很開心，原本擔心行動不便怕會翻船，幸好順利比完賽，下次有比賽也想參加，繼續挑戰自我。

為傳遞運動平權的精神，台北國際龍舟錦標賽邀請由腦性麻痹、自閉症及罕見疾病病友組成的「挑戰奇蹟龍舟隊」、乳癌病友組成的「聯醫馨懷龍舟隊」及視障朋友和陪跑員組成的「睜一隻眼閉一隻眼龍舟隊」參與表演賽，昨日與市府隊一起競技。

聯醫馨懷龍舟隊70歲的槳手范秀勤表示，隊員幾乎都是乳癌病友，每周會找2天到碧潭練習，這次划起來很過癮，尤其能跟首長一起PK，可惜最後飲恨，她也表示，划龍舟是全身運動，不管健康的人或生病的人都能參加，多出來運動也比較不會宅在家。

挑戰奇蹟隊教練林敬堯則說，團隊內孩子們很多元，要集合大家划龍舟不容易，因為龍舟是團體競賽，需要跟大家搭配並互相包容，而身心障礙者體力各方面都比較弱，希望藉由這項運動，增加他們的肌力與耐力。

林敬堯也說，身心障礙孩子很多平衡力不太好，要幫助他們協調，賽前每兩周練習一次，有空也用路上的蕩槳池練習姿勢，這次大家都很認真，也順利完賽。

林冠宇表示，這是第一次下水划，感覺很開心，能成功划完500公尺，也代表挑戰自己、展現自己可跟別人一樣做到，這次大家速度有提升，不會落後太多，參賽初期擔心行動不便怕會翻船，幸好沒有這問題，下次有比賽也會想繼續參加，繼續挑戰自我，讓成績更進步。

中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會副理事長廖語彤表示，北市府推動身障平權已是全國首屈一指，這次龍舟賽也有很多族群參與，有視障、自閉症、腦性麻痺跟罕見疾病者，美中不足的是肢體障礙者無法來參與龍舟活動，希望未來龍舟可加裝特殊椅子及考量移位安排，讓這些孩子也有機會參與。

廖語彤也說，這次活動經驗是划龍舟是閉鎖式運動，難度也不高，但需要配合及協調，身障者可透過此跟一般人交流，也學到互相包容，這活動真的可以好好推廣。