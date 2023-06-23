根據中國氣象局應急辦消息指出，伴隨22日北京、天津、河北、山東等多個國家級氣象觀測站最高氣溫突破歷史高點，大陸中央氣象台23日06時繼續發佈高溫橙色預警，預計未來10天，華北東部、黃淮大部分地區將持續高溫天氣，高溫日數有8天左右。後經綜合研判和應急會商，中國氣象局於6月23日9時啟動高溫四級應急回應。

中國氣象局指出，各有關單位在做好暴雨應急回應的同時，加強值班值守，強化國省聯動，滾動做好高溫天氣監測預報預警服務。包含北京、天津、河北、山東、河南、內蒙古等地及可能受影響的省級氣象局，將根據實際研判啟動或調整相應級別應急回應。

實際上北京市氣象台23日7時也升級發佈高溫紅色預警訊號，預計23日至25日高溫天氣仍將持續，大部分地區最高氣溫可達37～40℃。同時22日端午節當天，北京南郊觀象台最高氣溫飆升至41.1℃，突破歷來觀測6月以來的同期新高。