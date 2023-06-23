夏季蛇類出沒頻繁，新北市動保處於端午節前夕接獲中和區民眾通報，在自家庭園發現1條130公分長青蛇，動保處立即派遣員前往處理，在鄰居偕同幫忙下將青蛇捕捉裝入塑膠桶中，並由動保員以蛇鋏將青蛇移入蛇籠帶離住宅區野放。

日前中和區忠孝路住戶張先生在自家庭園中發現1條青蛇，正想嘗試接近時，青蛇一溜煙躲藏起來，直到下午青蛇又在庭園花盆間現蹤，張先生立刻請求鄰居吳先生幫忙，用布將青蛇驅趕至巷底，當青蛇靠牆時再將移入加蓋塑膠桶中，隨後通報動保處。

動保員將青蛇野放。（新北市動保處提供）

動保處派員到場，以蛇鋏將青蛇由塑膠桶移置蛇籠中，帶回中和動物之家，經獸醫師檢查青蛇後確認健康無虞，由動保員帶去偏遠山區野放回歸大自然。

動保處表示，夏季為蛇類繁殖出沒季節，靠近山區、溪流住宅平時可清理門口周遭雜物，雜草定期修短整理，減少裂隙孔洞，以防蛇類躲藏。一般蛇類不會主動攻擊人類，如家中有蛇出沒，切記保持冷靜勿隨意逗弄蛇，立即疏散家中成員及寵物，保持1公尺以上安全距離；如為緊急狀況可利用家中掃把、畚箕將蛇移入有蓋桶子。發現蛇類入侵時可即刻通報動保處，動保處將第一時間派員處理。