台灣事實查核中心公布賴清德辦公室發言人戴瑋姍臉書文為「假訊息」，侯友宜競選工作室發言人呂家愷今天指出，發言人談話首重真實，戴瑋姍的臉書已被公認為「假訊息」，發言不再可信，應立刻請辭賴清德總部發言人職務，為散佈假訊息負責，至於涉及違反《社維法》等相關條例，已請律師研究中，不排除透過法律方式，制止這種惡劣言行。

呂家愷表示，幼兒園餵藥事件發生至今，賴清德團隊已相繼被法務部、衛福部雙認證為「資訊出問題」，但賴的發言人從不覺得自己的發文，就是造成社會恐慌的源頭，已明顯違反《社維法》，散布謠言足以影響公共之安寧者可以關3天，戴瑋姍至今不肯公開道歉，仍然堅持，呼籲檢警應該主動偵辦，讓台灣民眾免於活在假訊息之下。

「選舉不該選到沒人性」，呂家愷強調，陰性就是代表未檢出，就是沒有傷害，真相即將大白，賴清德團隊發言，已經被認證為假訊息，就代表這是會造假的團隊，戴瑋姍身為賴清德的發言人，不僅應該辭去發言人角色，為自己造謠負責，更應該嚴肅的為自己的不當言行，向社會公開道歉。

呂家愷表示，賴清德就是與「假」、「詐」共舞，不僅放任發言人、民進黨民代對外造謠、破壞全台親師關係，現在執政黨更與詐騙集團同一陣線，就像是imB詐騙集團相同，綠民代被詐騙集團宛如包養。

呂家愷呼籲，賴清德身為副總統，請為造成全台恐慌，向全台灣人道歉；呼籲賴清德身為總統參選人，對自己的「假」、「詐」，向全台灣人道歉。