澎湖警方估計觀音亭現場約1.1萬人，比平時7-8千人，多出3千人以上。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

端午連續假期，不只全台各地塞塞塞！離島澎湖湧入看海上花火的旅客更是擠到爆，端午連假第一天總入境人數就衝上16975人創新高，其中光海運入境就超過10000人，狠甩疫情前2020年端午第一天的總入境人數13121人，也讓昨天馬公市區人滿為患，車子擠到爆，旅遊相關業者大喊吃不消，還戲謔說整個市區都快地層下陷了。

主持人翁婉瑜精心打扮成愛麗絲和無人機的愛麗絲圖案相輝映。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

今年跟迪士尼公司合作的2023澎湖海上花火節進入尾聲，昨是倒數第3場，下週一、四晚再各放一場，就明年再見了。根據警方統計，馬公市觀音亭園區昨晚湧入11000人，遠比其他場平均7-8千人，遠遠多出3千人以上，是今年花火節現場人數最多的一場。而昨晚迪士尼無人機的米其場，連主持人都特別精心打扮成愛麗絲夢遊仙境的愛麗絲模樣，來與夜空中無人機排列的愛麗絲圖案相輝映。

澎湖六月來的海空運入境人數統計。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

而拜嘉義布袋和澎湖馬公藍色公路通暢所賜，原本海運每天入境在2-3千人之譜，因為船公司的加班輸運，昨天一整天就帶來1萬多人，是往日的三倍旅客量，讓光合法民宿就逾1200多間的澎湖，住宿都是大爆滿，租賃汽、機車更是嚴重不足，旅遊群組內不時傳出調房和調車的告急之聲。馬公街上各地餐飲業，更是大排長龍，忙到吃不消。

只是，澎湖觀光長期和花火節綁在一起，旅遊業更像是飲鴆止渴，雖短期內帶來大量人潮，卻也讓人容易忽略了澎湖的人文與地景之美本質。原本該是最旺季的暑假，在今年面臨六月底花火節喊卡之後，尤為明顯，目前當地訂房普遍像是跳水勢的跌落，旅宿業普遍哀嚎都看不到訂單，即使暑假有交通部觀光局澎湖國家風景區管理處接手砸大錢辦追風音樂節，卻沒半點活動效應。

研判國旅都轉往國外出國去，澎湖彷彿提早進入東北季風來的寒冬，原本做一年休半年的旅遊相關行業，今年恐怕只有做兩個月，連半年都沒有。

澎湖縣政府旅遊處長陳美齡表示，近年來縣府持續努力創新花火節，全國首度以無人機科技燈光秀結合花火規劃展演，成功吸引許多國際企業聯名行銷，帶動花火節行銷效益。特別是縣府舉辦花火節用意，在於刺激澎湖旅遊在暑假旺季之前提前開跑，花火節每年規劃在4月中下旬到6月期間辦理，近年來已成功超越暑假期間人潮，今年預期花火節期間創造50萬以上旅客人潮，創造地方至少25億以上經濟效益。