112學年度國中升學選填志願到29日，新北市祭出在地就學獎學金，最高可拿12萬元！若家長對於選填志願還有疑問，教育局即起至29日有專屬一對一電話諮詢，歡迎來電一起為孩子創造未來。

新北市十二年國民基本教育宣導團員、泰山高中校長孔令文建議選填志願要「停、看、聽」三招，「停」：選擇前先停下來，協助孩子做好自我覺察、生涯覺察、探索與進路選擇；「看」：看看學校特色；「聽」：傾聽孩子的聲音及意願。親子可參考新北市國中學生的生涯輔導紀錄手冊，其中記載孩子的學習軌跡，包含各項心理測驗、學習表現及特殊表現、生涯統整面面觀、生涯發展規劃書及學生生涯發展歷程等，有助於瞭解發展潛能。同時可以至新北市高中職線上博覽會查看學校特色（https://expo.efroip.tw/）。

教育局表示，以各校特色來說，新北市擁有全國唯一的頂尖群科計畫，挹注千萬經費、佈建頂尖實習設備，推動各項產學合作方案。而創新教育加速器計畫，鼓勵各校「跨國」、「跨學制」、「跨階段」合作，連三年補助上億元經費，支持12所技高推動全新課程，培育跨域頂尖人才。

教育局長張明文表示，新北市於今年宣布用4年8億經費翻倍投資技職教育，推出全國首部「新北NO.1技職6.0 New Top World世界頂尖人才」技職教育政策白皮書，包含適性扎根、產學跨域、數位科技、自發創新、人文美感、國際專業等六大面向，30個行動方案，期待透過專屬白皮書引導，讓每個孩子都能擺對位置、成就自己、邁向未來。