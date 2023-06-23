民進黨總統參選人賴清德日前拋出「縮小公私立大專學雜費差距」政策，民眾黨總統參選人柯文哲批評「政策買票」。民進黨立委林楚茵表示，柯文哲一句大撒幣的政治口水，淹沒辛苦青年，難怪對於高教政策，柯文哲曾說「系所畢業生沒高薪價值應縮編」這種冷血、狹隘又傲慢的話語。

林楚茵指出，根據調查，公立大專學生原生家戶所得較高，比起私立大專也獲得較多政府資源，結果就是許多經濟較好的學生進到公立大專付出較少學費、享有較多政府資源，這是一種高教資源分配的不平等，也是國民黨長期執政下來的結構問題。

林楚茵表示，民進黨執政後政府財政越來越好，在就業、就學、居住等方面都有推出青年政策，就業方面提出投資青年就業方案，就學則是學貸緩繳本金、延長還款年限，居住方面則有租賃專法、青年成家優惠貸款延長、300億租金補貼，賴清德副總統更提出縮減公私立大專學雜費差距，為的就是翻轉逆向補貼的困境。

林楚茵說，賴清德提出學雜費補貼就是要拉近兩者差距，然而一輩子不愁學費，還有餘裕重考的柯文哲

一句大撒幣就想抹煞背後苦心、用政治口水淹沒辛苦青年，根本不能體會力爭上游的辛苦，也難怪高教政策只說得出「系所畢業生沒高薪價值應縮編」，這種冷血、狹隘又傲慢的話語。