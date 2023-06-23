國軍三軍六校聯合畢業典禮21日於國防大學復興崗校區舉行，總統蔡英文任內最後一次以三軍統帥身分主持畢業典禮，未料卻發生誤將畢業生的軍階章掛反的插曲。對此，國民黨立委游毓蘭認為，這並非蔡首次主持軍校生的畢業典禮，也非首次為國軍初官授階，這代表著蔡總統「無心」了。

蔡總統以三軍統帥身分主持國軍三軍六校院聯合畢業典禮，並親自為畢業生授階。游毓蘭昨(22)日在臉書指出，這對一位軍校生而言，是人生中何等重要、光榮的一刻，但蔡總統卻把階級掛反。游毓蘭強調，當天並非蔡總統第一次主持軍校生的畢業典禮，也非第一次為國軍初官授階，這代表著蔡總統已「無心」。

回想蔡英文總統執政七年多，游毓蘭認為，蔡總統總是把當軍人、警消的靠山掛在嘴邊，但從粗暴的年改看來，她真的有成為軍警的後盾嗎？至於有人稱蔡總統會把畢業生的階級掛反，是因爲沒當過兵，游毓蘭表示，若真是如此，明年大家就讓曾經在憲兵學校接受入伍訓的侯友宜成為總統，就不會發生這種笑話了。

游毓蘭強調，不希望蔡總統藉著直槓橫掛來勉勵這位初官，以後可以在軍中「躺著幹、橫著走」，那將是國軍的悲哀。