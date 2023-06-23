52歲已婚男星NONO（陳宣裕）被網紅小紅老師控訴曾涉嫌性騷、性侵至少20女，其中1名受害者指認他身體特徵，「那邊非常大，所以我記得非常痛」，另1名女子則在車上被「強行進入」，事後NONO還問：「我是不是很大？」網友挖出NONO昔上節目《康熙來了》，被小S追問風流史以及性器尺寸相關的話題。

前成人女優觀月雛乃2005年向《壹週刊》爆料曾跟NONO一夜情，讚對方下半身的尺寸比黑人壯觀，NONO當時的經紀人回應：「無聊，沒什麼好回應」，並強調兩人不認識。不久，NONO錄製節目《康熙來了》，主持人小S趁機提起這個八卦，害羞地說整集節目都有點分心，NONO開玩笑地回：「有特別注意某一個地方嗎？」

觀月雛乃曾自爆跟NONO一夜情。（圖／中時資料照）

小S靦腆地表示：「因為一夜情，她也不會說你鼻子吧！」認為觀月雛乃講的真實性應該頗高，NONO打太極回應，僅說：「我不知道，我回去研究一下好了。」小S則見機虧他雖然是諧星，但體格也很好，NONO打趣地感謝父母親的栽培，未否認觀月雛乃的爆料。

網友回顧這段節目片段後，紛紛留言：「這二十年的吧超神的」、「那時看以為是節目效果，結果居然是真的」、「一一驗證吔，太誇張了」、「呵，很大，口徑一致」、「真的是事實了，很大、毛多」。

NONO與女優的故事 諧星體格也很好?!【康熙來了 #shorts 】

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