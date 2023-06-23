透過此次合作，兩家公司致力突破行動技術的極限，帶來無與倫比的使用者體驗，並推動智慧型手機產業的進展。雙方將共同努力，著重在將高通技術公司先進的Snapdragon行動平台整合至索尼未來的智慧型手機產品線中，為使用者提供功能強化、效能提升和更沉浸式的使用者體驗。

高通CDMA技術公司資深副總裁暨高通亞太區總裁O.H. Kwon表示，能夠與長期合作夥伴Sony持續合作，為消費者帶來新一代頂級行動技術，這次合作是一個令人興奮的機會，讓高通能夠實現創新的使用者體驗，以滿足全球消費者的需求。

索尼公司行動通訊事業部負責人Tsutomu Hamaguchi表示，索尼最新搭載Snapdragon 8 Gen 2行動平台的旗艦智慧型手機Xperia 1 V獲得消費者的熱烈迴響。期待持續與高通合作，在未來搭載Snapdragon處理器的智慧型手機上帶來頂級且令人驚嘆的體驗，相信高通將幫助Sony繼續推動產業向前。