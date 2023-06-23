37歲懷孕34周的高雄市王姓婦人，昨天上午9時多在家中廁所突然急產，救護車抵達後，救護人員見送醫已來不及，立即協助生產，沒想到，生下的寶寶竟完整包覆在羊膜囊裡，是機率僅8萬分之1的罕見「人魚寶寶」。（高雄市消防局提供／林雅惠傳真）

37歲懷孕34周的高雄市王姓婦人，昨天上午9時多在家中廁所突然急產，救護車抵達後，救護人員見送醫已來不及，立即協助生產，沒想到，生下的寶寶竟完整包覆在羊膜囊裡，是機率僅8萬分之1的罕見「人魚寶寶」，經小心翼翼地剪破羊膜，讓女嬰順利出世，並迅速將母女送至醫院。

高雄市政府消防局指出，昨天上午9時40分許接獲一件仁武區孕婦急產救護，立即派遣仁武分隊救護車前往現場，救護人員到達現場時，發現孕婦身處廁所已緊急要生產，立刻拿出急產專用生產包，引導協助生產。

救護人員接生時發現，自孕婦體內生下的寶寶，竟仍被包覆在羊膜囊裡，羊膜囊完整未破，是機率僅8萬分之1的罕見「人魚寶寶」。

救護人員小心翼翼地剪破羊膜，立即接手評估新生兒之生命徵象，將新生兒擦乾並改用無菌之生產巾包裹保暖，完成初步處置後將母女倆快速送至醫院。

新生兒母親表示，這是她的第二胎，懷孕已34周，沒想到卻在昨日突然急產，所幸母女均安。救護人員說，首次遇到如此特別的急產案件，心裡雖然非常緊張，但仍然秉持專業，圓滿完成處置。