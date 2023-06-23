保華宮今天上午也進行化學防治。(曹婷婷攝)

台南本土登革熱至昨天已有27例，今天也持續有新增個案，因病例多集中仁德區，成為這波疫情防治的重中之重，端午連假持續針對登革熱疫情熱區清消，但因為有不少民眾規畫出遊，傳出有里民不滿前一天臨時通知，怒罵里長、志工，讓疲於防疫的基層人員很無奈。

仁德成功里今天「臨時接獲通知第三輪室內噴藥」，里長鄭晴而說，「從開始噴藥那天，幾乎每天接電話到凌晨...接到手軟！」他說，每天下午一被通知有確診案例後，就開始聯繫志工逐戶貼單，通知隔天要噴藥的相關事項，這一周來，幾乎每天電話接不完，被罵、被質疑沒少過。

尤其，這2天因為端午連假，很多民眾早已規畫家族旅遊，臨時得知家中要被噴藥，火氣都不小，「不能晚2天再噴嗎？」「根本擾民」，有人揚言要找立委、有的打1999投訴，志工當面被飆罵的也不少。他忍不住替志工抱屈，「志工又沒薪水，這種天氣還得挨家挨戶貼單，無非盼著疫情趕快壓下來，希望大家多一點包容。」

他舉自己家為例，也是今天臨時室內噴藥，全里都一樣，沒有誰例外，「防疫優先」，今天當地信仰中心保華宮也進行噴藥，他說，連神明也無法例外，大家多點同理心。

台南市登革熱防治中心指出，化學防治講求即時性，每天下午公布確診個案後，就針對確診個案相關足跡與居住地規畫執行化學防治，當天透過衛生所、里長協助貼單通知隔天噴藥事項，噴藥之日如民眾不在家，也會會同警察、鎖匠開鎖入內噴藥，並全程錄影。

登防中心也說，化學防治主要是滅成蚊，阻絕傳播鏈，民眾多希望疫情趕快告一段落，但當自己家噴藥就會抗拒，這幾天防治過程也不斷跟民眾溝通，希望大家齊心努力防疫，除了化學防治，更重要的是民眾動手清除孳生源。