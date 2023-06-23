民進黨籍立委許智傑（許智傑提供／洪浩軒高雄傳真）

2024大選即將到來，近期多份民調顯示民眾黨總統參選人柯文哲支持度攀升，甚至超越國民黨總統參選人侯友宜，對此，民進黨籍立委許智傑認為，若民進黨總統參選人賴清德要拉開柯侯差距，必須積極搶攻年輕人、南台灣及中間選民等3大族群。

外界認為柯文哲民調上升原因與吸納侯友宜的支持者有關，許智傑指出，侯友宜在政大和台大的演講外界反應不佳，原本支持侯友宜的選民倒向柯文哲，自然造成柯文哲民調上升，這主要來自2大效應「泛藍棄保效應」及「單一選區立委自保的西瓜效應」，國民黨7月23日全代會將是侯友宜的保衛戰，他認為國民黨「換侯」的機會愈來愈大。

許智傑表示，賴清德若要拉開柯、侯的差距，必須搶攻年輕人、南台灣及中間選民等3大族群，因為目前民調顯示這3大族群賴清德的支持度都還有提升空間。賴清德提出的政策牛肉、勤跑基層、加強社群互動3大選戰戰略，已逐步展現效果，民調也有逐漸上升的趨勢。