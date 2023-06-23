鐵達尼號殘骸。（圖／美聯社）

探索鐵達尼號（Titanic）沉船的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）18日下水後失聯，美國海岸防衛隊官員22日證實，已經找到潛水器殘骸，艇上5人死於「災難性內爆」。外媒披露，泰坦號的控制器可能是網路上49.99美元（約台幣1500元）的電玩手把，質疑其設計有問題。

華爾街日報報導，泰坦號擁有人、「海洋之門」執行長拉許（Stockton Rush）曾經接受CBS（美國哥倫比亞廣播公司）訪問時表示，泰坦號是由電腦遊戲的控制手把來進行操作，而曾經搭乘過泰坦號的記者也透露，泰坦號的控制器看起來跟PlayStation遊戲手把幾乎一樣。

拉許在去年那段訪談中，手上拿著像是改造過的羅技無線遊戲控制器，還說「我們就是使用這個遊戲控制器來操控所有設備。」據了解，拉許拿的應是Logitech F710（羅技無線遊戲控制器），該產品在2010年上市。

對於外界質疑如此設計技術含量太低，CNN報導，參與泰坦號開發的承包商道格（Doug Virnig）解釋，雖然電玩遊戲手把看起來很廉價，但其內部技術很強，可以執行許多複雜任務。

道格說，若要自行開發類似的控制器，研發成本相當高，而當初設計泰坦號是為了進行深海實驗，並沒有考慮觀光用途，且電玩手把與泰坦號各項設備整合相當成功，在開發時間和相關成本考量下，採用電玩手把來操控泰坦號是最佳選擇。