消防局教導民眾噎到時，可用「哈姆立克急救法」嘗試排除。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

消防局開班教導急救技能。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

端午節應景吃粽子，北市消防局表示，因糯米較黏，可能會導致年長者或小朋友噎到，嚴重可能呼吸困難甚至死亡，身邊的家人若能即時急救，將能挽救寶貴生命，避免悲劇發生。

消防局指出，當患者意識清醒、輕度哽塞時，可鼓勵他咳嗽和用力呼吸，若異物仍無法取出，採取「哈姆立克急救法」，嘗試環抱戳腹排除，至患者身後使雙腳成弓箭步，一手握拳（大拇指與食指形成拳眼，面向患者腹部）放於患者上腹部正中線，位置稍高於肚臍，另一手抱住就位之拳頭，雙手用力向患者的後上方快速重複推擠。

若異物無法排除且患者意識喪失而癱在施救者身上時，弓箭步之後腳應往後退，小心迅速將患者仰躺於地上，查看口腔有無可掏出的異物，測量是否有心跳、呼吸；若無呼吸、心跳，就要趕快進行CPR並打119求救。

消防局持續推廣民眾學習CPR與AED急救技能，為讓教學深入社區，北市12個行政區同步開辦急救教學，報名人數達1人就開班教學，另針對20人以上的機關、公司、社區或學校，規劃CPR＋AED到府服務宣導，全程免費且完成訓練的民眾即可取得學習證明，相關訊息可至消防局官網瀏覽。